颱風蘇拉襲港 貨輪險撞上岸

【本報訊】大嶼山愉景灣對開海面近岸處的廢置貨船擱淺近兩年原封不動。翻查過去報道，涉事貨輪於本年2月曾發生過火警意外，火警前一日船隻正進行移除作業，船體有損傷，失火疑與拆除作業有關。消防處當時表示火勢十分猛烈，現場水深較淺，海底地形複雜，增加滅火輪靠近貨輪進行滅火及搜索難度。消防最終出動11輛消防車、兩艘滅火輪及3艘潛水支援快艇，火警於約3小時後大致被救熄。

海事處當時稱涉事船隻在去年9月2日於愉景灣對開海面水域擱淺，處方與涉事船隻的負責人會跟進船隻的打撈工作。翻查過去報道，去年9月1日及2日正值颱風「蘇拉」襲港，天文台更於9月1日晚上發出10號颶風信號，貨輪是在蘇拉襲港期間，在愉景灣對開遇風浪險撞上岸邊，其後在海面擱淺，並以圍油欄圍起船隻以外的水面。

貨輪擱淺愉景灣非首次 除了這艘廢置貨輪外，2017年「天鴿」襲港期間亦曾有一艘貨輪在愉景灣附近海域擱淺，該貨輪途經大嶼山愉景灣對開時，疑因風高浪急，船身被吹至傾側，船長見船隻有沉沒的危險，遂盡量將船駛近岸邊，船長及9名船員其後逐一跳船逃生，最後貨輪擱淺於稔樹灣。