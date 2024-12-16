沉船灣「分屍船」亂棄 僅稱盡快移離

【本報訊】上月有市民在西貢遠足時，赫然發現沉船灣的近岸位置有一艘貨輪擱淺並斷開兩截，事件引起多家傳媒廣泛報道，也揭示本港或成為不負責任船主的「棄船」之地。本報亦就相關事件再向海事處查詢，獲回覆指有關船隻的船東會盡快進行打撈工作，將船隻移離相關水域。

觸礁斷兩截 船名被塗走 長約70米的內地貨輪擱淺後，一直在沉船灣的近岸漂流，海事處確認9月26日接獲擱淺報告，惟有網民指在該日子的前一周已發現該船隻的影蹤。而直至上月，船身疑抵受不了海浪將其沖擊礁石而斷開兩截，引起溢油污染海洋的疑慮。

記者查看相關相片亦發現，該船的船名被人刻意塗走，懷疑有人想棄船不理，交由香港政府代為處置。根據《商船（本地船隻）條例》第65則「廢置船隻」，任何廢置船隻不得進入或被帶入香港水域，但獲處長允許者除外。在無合理辯解的情況違反條例，有關廢置船隻的船東、該船東的代理人及該廢置船隻的船長即屬犯罪，一經定罪，可各處一萬元（第3級）罰款及監禁6個月。

不過，海事處發言人回覆本報跟進查詢時指出，就西貢沉船灣貨輪擱淺的最新進展，據船東近日報告相關打撈設備已備妥，在天氣及海上環境安全情況下會盡快進行打撈工作，把該船移離上述水域，而該處會繼續與船東保持緊密溝通及跟進事件。