獨家報道：貨輪擱淺 浮沉兩年 愉景灣任油污染

遲遲未派船拖走 人畜魚鳥健康堪憂 本港接連出現船隻擱淺，更有貨輪三度溢油污染海洋！上月中有市民發現西貢沉船灣有內地貨輪擱淺並斷開兩截，引起公眾關注溢油危機。本報日前再接獲市民舉報，指大嶼山愉景灣對開海面近岸處，兩年前一艘貨輪遭受颱風吹至近岸擱淺後原封不動，如今船身入水呈半沉狀態，該船隻更曾發生火警及溢油，斥有人不負責任棄船逃去，破壞生態。本報記者親身到場了解，發覺該船被拆去船尾駕駛室，惟留下入水船身載浮載沉，有釣魚翁指年初曾有工人到場拆卸，惟船身擺放一年亦無人清理。有業界指一般船隻會整艘拖走，有人拆件絕不尋常。而海事處過去3年錄逾120宗溢油報告，有環團指受污染海水可導致海洋生物死亡，接觸到污染海水的泳客也可引發過敏。

曾發生火警及3度溢油 「隻船兩年前打風之後漂咗過嚟，之前仲發生火燭有消防船嚟救火！」愉景灣居民Billy向本報反映，他居所對出的海面長期有一隻貨輪擱淺在近岸，該船隻的船身印有中文字，惟因距離太遠無法看清，而船隻曾出現漏油污染海面，附近有沙灘，居民會戲水及游泳，憂慮此船長期在此會引發生態危機及影響居民健康。他指曾見過有船隻來到並圍封貨船一帶海域，疑似拖走，但後來又不了了之。而船隻近期開始入水下沉，恐會成西貢沉船灣事件翻版，懷疑有人將船隻棄之不顧。

年頭有人拆走機器船尾 本報記者日前到現場視察，從高處拍攝的相片可見，相關貨船估計長約50至60米，目前已被拆走船尾駕駛室及船內的機械，故無法查找船名等資料，而餘下的船身已入水，呈現半沉狀態，船身分成多格，全部都已入水，近鏡可見船身內的海水相當渾濁。而記者採訪期間遇到釣魚翁甘先生，他稱大約今年年頭，有一艘大船載同工人到來，拆走該貨船上的機器，包括船尾駕駛室等，但就留下船身，有時也看到坪洲方向有船隻駛過來視察一下沉船，但不確定是海事處還是其他人員，惟船身至今近一年原封不動。

有業界人士透露，通常在香港海域的沉船，部分會由海事處找拖輪公司處理，然後以公帑找數，惟實際金額很難一概而論。他指上述沉船拆件拖走的情況不普遍，估計棄船原因通常是用該船作走私用途後無用再遺棄，而按正常做法，無論船隻有多大都會整艘拖走，甚少拆件。

與西貢的沉船不同，此船隻的確出現數次溢油事故。根據海事處紀錄，該愉景灣擱淺貨船附近水域，處方亦接獲3宗溢油報告，並已派員清理。綜觀全港，海事處在過去3年，共接獲127宗香港水域內的溢油報告。

處方：已敦促新船東移走 生態教育及資源中心總監程詩灝指，船隻漏出的應該是柴油，油污較水輕，會浮在水面，亦會因潮汐關係，漂到岸石並黏附在石表面上。故此，若有海洋生物在溢油期間誤吞受污染的食物（生物），就有可能會死亡。另外，受污染的海水，亦會對海上活動使用者有一定影響，包括可以引發身體表面過敏。

海事處發言人指去年9月2日在超強颱風「蘇拉」襲港後，巡邏上述水域期間發現該艘擱淺貨船。由於該船船東身份未能確認，按既定程序對該船進行刊憲並發出公告將其扣押及進行公開拍賣。經公開拍賣後，新船東取得及擁有該船並隨即展開打撈工作。由於該船體積較大，故船東需時完成打撈工作。處方一直與船東就相關工作進度保持緊密溝通，並已敦促船東盡快移走該船。據船東報告該船的打撈工作已經進入最後階段，期間亦會採取所有適當的海上防污染措施。

起火 近鏡可見，船身分為多個分格，部分位置盛載的海水相當渾濁。 染污海水 甘先生指，今年初目睹有工人拆走貨船上的機器。 本報記者到現場拍攝，見到貨輪已被人拆去機器，餘下的船身已入水。