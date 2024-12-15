腦膜炎青少殺手 世道難如何久守

病毒天天都多！數據顯示，侵入性腦膜炎雙球菌個案在多個熱門升學國家急升，包括英國、澳洲、新西蘭等，感染者以兒童及青少年為主，當中不乏發病僅數小時便告死亡的個案，怵目驚心。香港雖然不是疫區，但學生到海外升學有機會中招，醫生籲港府加強接種疫苗。其實，世道並不太平，怪病此起彼伏，一味旨意政府把關並不可靠，還是要由自己強身健體、搞好衞生做起。

兒童傳染病專家指出，新冠防疫措施解除後，侵入性腦膜炎雙球菌感染個案有回升迹象，病毒可透過接觸或飛沫傳染，在學童之間尤其容易擴散。究其原因，疫情導致疫苗接種率下降，一旦社會復常，多個國家及地區的感染個案便顯著上升。目前流行的B型腦膜炎雙球菌，在本港未有專門針對的疫苗，專家建議港府因應情況，考慮將所有血清型腦膜炎雙球菌疫苗納入接種計劃，接種B型疫苗更要擴展至嬰兒、兒童及青少年，以策萬全。

必須指出，病毒在香港雖然未有大爆發，但在英國則漸見猖獗。僅2022/23年度，當地錄得396宗腦膜炎雙球菌感染個案，當中有356宗屬於血清B型，佔整體個案近九成；在血清B型的個案中，近四成為中學生及大專生。最可怕的是，患者受感染後，病情往往在短時間內惡化，英國近九成受感染的兒童及青少年確診後24小時內死亡。另外，中國內地亦有統計，2023年共錄得99宗侵入性腦膜炎雙球菌確診個案，當中一人死亡。今年截至8月，已錄得98宗個案，當中3人死亡。其中兩宗死亡個案出現於青海西寧，二人就讀同一中學，相繼因感染腦膜炎離世，由發病到死亡僅數小時，令人震驚。

愈來愈多香港學生到海外升學，對此不能掉以輕心。專家促加強疫苗接種，確是其中一個有效的預防方法，但病毒層出不窮，疫情愈爆愈多，人們不禁要問，究竟要接種幾多疫苗才足夠？人體又是否能承受同時接種這麼多疫苗？這些年，新冠要打針，流感要打針，預防HPV要打針，連預防「生蛇」也要打針，已到了無針不歡的地步。雖然經過新冠一役，大眾對注射疫苗的接受程度比前提升，惟不能否認的是，對疫苗抗拒者依然大不乏人，何況接種疫苗所費不菲，若不是由政府出資，未必人人負擔得起。由此可見，預防勝於治療，打針之餘，每個人都應該做的是，搞好個人衞生，加強運動鍛鍊體魄。

儘管香港人在疫情期間已習慣戴口罩，但社會復常後，不少人好了傷疤忘了痛，別說有病也拒絕戴罩，就連保持公共地方清潔似乎也做不到。君不見，不少公廁依然烏煙瘴氣，食肆繼續污糟邋遢，鼠患仍舊熾烈嚴重。港府的清潔運動固然只有三分鐘熱度，公眾的衞生意識同樣不見得特別提高。與此同時，香港學童在疫情期間超重和肥胖比率急升，至今未見顯著改善。肥胖會衍生許多健康問題，疏於做運動則難以提升免疫力，一旦病毒來襲便會出事，豈可不引以為戒。