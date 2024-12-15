撥亂反正：土耳其之大國復興謀略

伊朗指控美國、以色列，以及「某個鄰國」合謀策動「敍利亞變天」，之前兩日分析了美國和以色列的情況，指巴沙爾‧阿薩德政權倒台，某程度符合兩國立場和短期利益，但長遠而言卻對中東地區和兩國的自身安全增添更多不明朗因素。但政治往往就是短視，兩國有份以某種形式的協助、資助，以至事後孔明地追認敍利亞叛軍，也是不足為奇。

至於伊朗口中的某個敍利亞鄰國，看地圖只有5個「疑兇」：西面的黎巴嫩經已被西南方的以色列打殘，真主黨與阿薩德政權同樣親伊朗，也不會兄弟相殘；南面的約旦雖然親美，但與同屬阿拉伯兄弟的敍利亞沒有甚麼深仇大恨，相對而言約旦應更想阿薩德繼續獨裁執政，總好過由極端恐怖分子出身的叛軍上台；東面的伊拉克早已不再親美，加上長年內亂積弱，無心也無力干預鄰國內政；餘下的就只有北面的土耳其了。

事實上，今次成功推翻阿薩德政權的武裝派系，一直被指獲得土耳其當局資助。其一是大家都信奉伊斯蘭遜尼派；其二是為了壓制同樣反阿薩德，但長期獲得美西方支持的敍利亞庫爾德武裝，而庫爾德族向來被土耳其總統埃爾多安視為最大安全威脅；其三是土耳其近年表面上與俄羅斯關係不差，但實際上、歷史上，以至在長遠的地緣政治戰略上，兩國都是敵多於友。

埃爾多安一直希望帶領土耳其實現大國復興，回復一戰前鄂圖曼帝國的中東霸主地位，首要是消除美國和俄羅斯在區內的影響力。當中美軍早已從伊拉克及阿富汗敗走，以巴、以黎戰事令美國與沙特阿拉伯等區內盟友關係變差，再加上奉行孤立主義的特朗普再次當選，都加速了美國從中東退場。