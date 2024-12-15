筆下風雲：反制招數陸續有來

隨着上台時間逼近，特朗普應該發現，不僅俄烏停戰並非如他所吹那樣簡單，對中國高舉關稅大棒，亦不是如他所想那樣有用。貿易戰在2018年開打，至今已超過6年，中美貿易規模無疑有所縮減，但中國依然有巨額順差，證明美國根本無法不跟中國貿易。尤其一些基層日用品、平價電子產品、醫療手術用品等，除了中國製造，根本沒有其他替代。

何況經過這些年，中國應付貿易戰已有經驗，更有底氣。今日中國國力比當年又翻了番，對美國更不用客氣。君不見，中國近期祭出連串反制措施，包括禁止鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨相關兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查；另外，制裁美國13家軍工企業及6名高管，凍結其資產並禁止入境；還有，指控美國晶片公司Nvidia涉嫌違反「反壟斷法」，對其展開調查等。

這不過是以其人之道，還治其人之身。美國至今已對中國逾1,500個企業及個人列入制裁名單，高低規格的晶片皆禁止出售給中國。如今中國以禁止稀土出口到美國反制，制裁的美國企業及個人名單略為增加，根本就是師承美國而已。

更須指出，華府逼TikTok「不賣就禁」，目前字節跳動只能入稟上訴，生死未卜。美國作為自由經濟的提倡者，卻因為競爭不過中國，而強行逼迫合法經營的企業出售業務，簡直就是強盜所為。如果中國連這一招都有樣學樣，美企肯定有得震、冇得瞓。

由此可見，中國要反制美國有許多手段，過去隱忍不發，還想跟美國和氣生財，但現已知道忍讓不會換來尊重。不發惡便被當成病貓，中國如今已有足夠實力抗衡，未來肯定還有許多意料不到的招數出台。