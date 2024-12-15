強詞有理：自取其辱

可憐之人必有可恨之處。加拿大總理杜魯多被特朗普一再公開羞辱，甚麼「美國第51州」、「加拿大州州長」，極盡嘲諷之能事。換作是其他國家的領導人，面對如此羞辱，為了國家尊嚴，即使不敢拍案而起，起碼也會爭辯幾句。但杜魯多不僅不敢爭辯，還賠上笑臉，盡量裝出一副甘之如飴的表情，真可謂丟人現眼。

魯迅說過：「如果從奴隸生活中尋出『美』來，讚嘆、撫摩、陶醉，那可簡直是萬劫不復的奴才了。」杜魯多不正是萬劫不復的美國奴才嗎？受到百般欺辱，既不敢抗爭，也不敢抱怨，懦弱得沒有一點自尊，卑微得連塵埃也不如。也許這就是所有美國附庸國的共同遭遇，這些國家根本沒有獨立的政治和外交政策，一切都要聽從華盛頓指揮，維護美國利益多於維護本國利益，自然沒有國家尊嚴可言。尤其是杜魯多之流的幼稚政客，自己毫無主見，只懂得對華盛頓唯唯諾諾，而特朗普最瞧不起的恰恰就是這種軟骨頭，愈是奴顏婢膝，愈是自取其辱。

特朗普幾年前擔任總統時，有一次在白宮接見來訪的塞爾維亞總統武契奇，主人高高在上，客人則被安排坐在對面一把小椅子，好像接受訓話似的，完全違背國際外交禮儀，對塞爾維亞來說簡直是奇恥大辱。老美就是喜歡以各種方式羞辱別人以彰顯自己高人一等，許多國家即使不甘受辱，也是敢怒不敢言，只能唾面自乾。

俄羅斯總統普京說得對，全世界只有俄羅斯、中國和美國三個國家擁有真正的主權。真正主權的意義是，能夠掌握自己國家的命運，當核心利益受到侵犯時，不惜採取任何手段來維護。全世界有200多個國家，但能夠掌握自己命運、維護自身利益的國家寥寥可數，除了中美俄，實在找不到第4個。甚至聯合國另外兩個常任理事國英國和法國，也是身不由己，只能看美國臉色行事。法國總統馬克龍多年前就主張歐洲戰略自主，結果呢？一場俄烏戰爭下來，歐洲反而被華盛頓進一步綁架，不惜犧牲自身利益來維護美國霸權，戰略自主云乎哉？

說穿了，美國奉行的就是叢林法則，以大欺小，恃強凌弱，所以他們有個很奇怪的邏輯，世界只能由其主宰，所有規則必須由其制訂，任何國家都不能說不。這分明是赤裸裸的強盜邏輯，特朗普卻稱為「美國優先」。