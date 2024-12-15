龍吟虎嘯：很快就會頭都大

美國的政治精英們，把中國和俄羅斯視為當代最大、最危險的競爭對手，要把它們「幹掉」，但具體方針政策，民主黨的拜登政府和共和黨的特朗普各有不同，軟硬交錯不同，側重點不同，而中國和俄羅斯都要「共同」面對美國不同手法的輪番進攻。目前而言，俄羅斯面對美西方最大、更直接、更危險的壓力，稍有不慎，就會爆發軍事衝突乃至開戰。

共和黨的特朗普，看到這幾年拜登政府挑起俄烏之戰、試圖打倒俄羅斯完全失敗，讓美國泥足深陷，如果他接手這個爛攤子，「拜規特隨」，那就是愚不可及，因為一是完全沒有希望；二是萬一特別好彩，莫斯科、普京發生意外，俄羅斯轉勝為敗，這也不是特朗普的功勞，只不過是沾了拜登的光，心高氣傲、視拜登為廢物的特朗普，自然不能讓拜老頭佔這麼大的便宜。

於是，特朗普在野時就聲稱，要和拜登實施相反的政策——24小時內和平結束戰爭。此舉除了是和拜登對着幹，更重要的是騰出手來把槍口轉向中國。因為在他當總統時主導的「美國第一」、大國競爭是首先對準中國的，拜登上台後改變了他的做法，轉槍口打俄羅斯。

拜登和特朗普在對付中俄時「互相否定」，這讓人看來，是兩個老頭子、老頑童在拿「國事」鬥氣——你要這樣，我偏要那樣，甚是搞笑。不過，這也不錯，拜登和特朗普的互相拆台，各行其是，減輕了中俄壓力，分散了美國力量，像是狗熊掰棒子——掰一個漏一個，最後啥也得不到，瞎忙一場。

特朗普要24小時內結束俄烏之戰，結束拜登路線，是沒那麼容易的。拜登加大支持烏克蘭打下去，為和談製造障礙；俄羅斯現在又處於戰事有利位置，戰果還在擴大，普京深知特朗普為了自己的政績急於「求和」，不妨大大提高談和要價；烏克蘭和歐洲盟友必然向他提出「保障安全」的條件，特朗普會很麻煩，頭會大。