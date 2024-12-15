坦言集：伊朗或敗

失去了敍利亞的同盟，面對着美國與以色列的聯手壓迫，伊朗正陷入巨大的危機中。

原來與伊拉克、敍利亞、黎巴嫩的四國什葉派政治連接，一下子崩裂了，敍利亞更被遜尼派的敵對組織佔領，威脅要打擊伊朗及其什葉派的其他同盟。失去了敍利亞的通道，真主黨與哈馬斯等地方武裝便失去了最重要的軍火、設備，財政、人手從伊朗來的支援，本已力不及人，現今更孤立無援，便早晚會被以色列清剿。

伊拉克已有美軍及其附屬地方組織割據，後者如庫爾德人早已與敍利亞、伊拉克的美軍等連接，現更奪取了敍利亞政權，可進一步壓迫伊拉克的親伊朗勢力，伊朗便成孤立。

伊朗對以色列沒有制空權，在美國電子戰的支撐下，以軍可隨時空襲伊朗，伊朗的空防系統已被炸掉，無法進行抵禦。敍國的所有軍備、設施都被以色列摧毀，特別是多年建設的空防系統。以軍從空中便可長驅直入伊朗，伊朗更無法作任何攔截。若以國與美國合謀，在敍利亞之後，進攻伊拉克的親伊地方武裝，勝利將指日可待。而下一步甚或同步先空襲後突擊，伊朗亦難以防守。敍利亞失陷後的連鎖作用，大有可能也把伊朗的宗教政權弄垮。

伊朗早已內部分裂，溫和派（即厭戰和願意與美國合作者）在總統選舉中獲勝，顯示出內部並不團結抗美，近期城市的示威暴動已現政治衝突的先兆。美國與以色列全力進攻伊朗時，內外矛盾會暴露出來，內戰乃至政權更替未必可以避免。即使堅持拒敵，但以色列與美國用加薩或黎巴嫩模式狂轟濫炸，伊朗無還手之力，也沒法在地面戰發展戰力；經濟被摧毀，社會陷入絕境，政治怎樣可依舊安穩呢？

宗教聖戰缺乏強大武力支持，以色列與美國靠先進武器和龐大的財源、後勤供應，單只空襲伊朗，不作地面戰，革命衞隊的聖戰可怎樣對抗？在無法阻擋以色列的轟炸下，伊朗溫和派政治勢力可有政變壓力和機會。

依此邏輯，若無外力如俄羅斯介入，伊朗宗教政權亦可能崩潰，中東全變。

或許在政治垮台之前，伊朗會把所有中程武器傾注於以色列，作垂死一擊，但這可以真的先發制人，抑或發動時有關設備已被以軍炸毀？

拜登與以色列的猶太復國主義者，會否想在特朗普上台前便要對伊朗開戰？