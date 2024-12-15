朝早警電單車撼Tesla 下晝警車鐵騎撞到爛

警隊車禍6日4單 駕駛態度訓練攸關 繼上周一（9日）及上周三（11日）接連有警察電單車涉及意外後，昨日亦先後發生兩宗警車的交通事故。昨日上午，一輛警察電單車沿將軍澳寶琳北路行駛，期間與一輛Tesla電動車相撞，駕車男警倒地受傷，與電動車司機同需送院，初步不排除有人未留意路況肇禍。約4個半小時後，一輛警車沿柴灣柴灣道東行，期間與一輛懷疑切線的電單車碰撞，事故中幸無人受傷。近日涉及警車的意外頻生，不但一日兩宗，6日內更有4宗，情況令人憂慮。

將軍澳事故 2人均受傷 昨日上午10時許，一輛警察電單車沿將軍澳寶琳北路往翠林邨方向行駛，當駛至英明苑對開，適時一輛Tesla電動車由英明苑駛出，有人懷疑收掣不及，結果導致兩車相撞。意外中，警察電單車向右翻側，駕車男警倒地，其左腳流血、胸口及頸部受傷；電動車右車頭損毀，姓洪（35歲）男司機報稱頸痛和頭暈。救援人員接報趕至，替受傷男警及洪男敷治包紮後，再由救護車送往將軍澳醫院治理。執法部門經初步調查後，不排除有人未有留意交通情況釀成意外。

另外，昨日下午3時許，一輛警車沿柴灣柴灣道東行左二線行駛，當駛至環翠邨街市大廈對開，一輛電單車疑由左一線切入左二線，有司機懷疑收掣不及，結果導致兩車碰撞。意外中，警車左車身損毀，姓巫（60歲）女鐵騎士沒有受傷，警車上也沒有人受傷，至於事故原因及經過仍在進一步調查。

上周2意外 均涉鐵騎警 近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的駕駛態度、日常訓練及警車的維修保養問題俱為人詬病。上周一上午10時35分，一名警員駕駛電單車，駛至青沙公路昂船洲大橋往九龍方向橋面期間與一輛私家車發生碰撞，車上警員倒地致腳部擦傷，需由救護車送院治理。上周三傍晚6時45分，一輛警察電單車在西區士美菲路近薄扶林道與一輛貨車碰撞，駕車的交通警員墮地手腳擦傷，救護員替其敷治包紮後，再由救護車送往瑪麗醫院治理，貨車上則無人受傷。