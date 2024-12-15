醫健：伶牙俐齒：淺談電動牙刷

每一位牙醫，甚至每一位牙科學生，在他們的牙科生涯當中都會免費收到幾支電動牙刷。感謝電動牙刷製造商的慷慨贊助，我們有機會親身見證電動牙刷近十多年的演變，外形愈來愈精細，功能愈來愈豐富。不過坦白說，直至今天內子（也是牙醫）跟我依然是用手動牙刷刷牙（不代表其他牙醫取態），多年來贊助的電動牙刷已經轉贈給有需要的親友或病人。那是否「身體最誠實」，代表我倆認為電動牙刷沒有比手動牙刷優勝呢？

電動牙刷與手動牙刷的比較可以有很多個層面，並不是單純誰比較好的問題。多年來，研究顯示無論電動牙刷還是手動牙刷，只要正確地使用器具，一般而言都能夠有效清除牙菌膜，以及預防牙肉發炎。所以在大部分情況下，清潔的重點除了器具外，正確地使用該器具也是一大重點。醫生或口腔衞生員正常在洗牙後，會指出病人清潔漏掉的地方再加以說明如何改善。

但話說回來，電動牙刷的功率也確實比手動牙刷優勝，它的轉速/震動頻率比起手動牙刷的人手打圈，確實能夠更有效地清除牙菌膜。不過在大部分情況下，手動牙刷的功率已經足夠改善或保持牙肉健康。舉個例子，假設正確使用手動牙刷清潔可以清除八成半牙菌膜，電動牙刷則可以清除九成牙菌膜，而在某某病人的口腔情況，只需要清除八成牙菌膜就已經可以避免牙肉發炎，所以就算電動牙刷功率較好，但大部分病人也未必用得着。

然而，針對某幾類病人的情況，筆者是十分建議該病人用電動牙刷的。首先是容易上牙漬的病人，就算正確使用手動牙刷，某些病人的牙漬依然嚴重，原因可能是飲食因素、吸煙或牙齒表面不平等等。以筆者的經驗，電動牙刷確實是上述病人的出路。第二，某些病人手部因各種原因變得不靈活，不能夠正常地操作手動牙刷，電動牙刷就可以代為轉/震動。 第三，承上一段的例子，有某些病人天生特別容易被牙菌膜打敗，口腔有丁點牙菌膜也會構成牙肉發炎甚至牙周病，在如此嚴峻情況，電動牙刷的功率就變得重要。

清潔牙縫更重要 那電動牙刷要怎樣選購呢？究竟聲波震動還是轉動的電動牙刷比較好呢？在學術界上，該兩種電動牙刷各有支持的文獻，畢竟關於比較商品的研究會涉及大量贊助，兩類產品也有一系列的有利數據，究竟哪一種比較好，到現在也沒有定論。現時某些型號帶有壓力顯示燈，可以提示病人不要過度用力壓住牙齒，不失為一個可以避免病人刷蝕牙齒的功能。

說到最後，筆者認為大部分香港人已經有「要刷牙」的概念，卻缺乏「要清潔牙縫」的概念。即使病人買了支鑲鑽的電動牙刷每天兩次勤力刷牙，卻沒有做任何牙縫清潔，牙縫位置依然會有牙菌膜積聚、後牙肉及牙骨發炎，或仍能引致牙周病。

牙周治療科專科醫生陳溢謙