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火槍氣罐惹祝融 女子燒傷
傷者送院治理。（沈厚錚攝）
【本報訊】前日深夜11時許，黃大仙下邨龍安樓一名姓張（35歲）女子，在住所外使用火槍時氣罐突然起火，她猝不及防致左手燒傷。張女的胞弟見狀，慌忙上前撲滅火勢並報案求助。救護員接報趕至，替傷者敷治包紮後，再由救護車把張女送往伊利沙伯醫院治理。執法部門經過初步調查後，把案件列作「有人意外受傷」處理。
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