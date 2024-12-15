機器壞焫着雜物 診所起火

【本報訊】昨日上午10時38分，旺角彌敦道639號雅蘭中心樓上一單位發生火警，濃煙不斷由窗戶湧出街外。消防接獲趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄，事件中無人受傷。據了解，起火單位是一間醫務所，初步懷疑有機器故障起火，火舌燒着雜物肇禍，醫務所職員及病人及時逃生。