東呼即應：嫌前車起動慢 後車爬頭急停阻攔

【本報訊】不僅小朋友喜歡玩，很多成年人一樣如着魔般迷上了玩。《東呼即應》發現近日網上流傳車Cam片段，顯示一司機疑被後車嫌起動慢，結果遭「啄住唔放」，駛到其前方急停、閘車。另有片段則顯示，有司機疑不滿遭小巴插隊，於是響按喇叭、加速駛到小巴前再急停，漠視交通安全者氾濫。

網傳的視頻顯示，一車主在轉上花園道的紅綠燈前遲起步了幾秒，被後方一輛私家車鳴笛催促，然後該私家車一路尾隨。隨後兩車駛入花園道斜路，視頻車欲向右變道，該私家車卻直接從後方加速在其右前方急停，險釀意外。然後視頻車從後方繞開該小車，轉落皇后大道中，據視頻字幕顯示，過程中兩車主似乎有互相辱罵。在進入皇后大道中與雪廠街路口時，字幕稱該私家車司機還落車欲與視頻車司機「隻揪」。片段最後顯示事件驚動了執法人員，但有人的氣勢仍然那麼「旺盛」，粗口不斷。

不滿小巴打尖 司機鬥氣釀險 另一網傳視頻顯示，有紅色車司機疑不滿被小巴「唔該」也沒一聲便想從右方插入，於是「響按、畀油、鬥搶位」再衝前扭到小巴行車線前面來個急停，僅是從視頻看來，整個過程十分危險。其實很多時開車遇到一些問題，一人讓一步即可避免很多爭拗，而一旦開起鬥氣車，不僅是置他人安全於不顧，對自己亦是十分不負責。