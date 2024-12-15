今日繼續凍 市區僅13 ℃

【本報訊】本港昨迎來入冬後最冷的一天。受到一股達強風程度的東北季候風影響，昨日本港氣溫甚低，天文台最低氣溫僅有攝氏13.8度，大帽山氣溫更低至攝氏3.3度。今日本港會持續低溫，市區氣溫或低見攝氏13度，明日起氣溫將逐步回升，至本周後期一股季候風補充將抵達華南，氣溫又將略微下降。

天文台昨日發布特別天氣提示，指一股達強風程度的東北季候風在昨日與今日影響華南沿岸。由於風勢頗大，高地及空曠地方風寒效應尤其明顯。昨日本港多區錄得入冬以來的低溫，昂坪及大老山最低氣溫僅有攝氏7.4度，打鼓嶺亦低至攝氏11.8度。日間氣溫略升，但最高氣溫亦僅徘徊攝氏18度左右。

天文台預測，今日市區最低氣溫約攝氏13度，新界再低攝氏2至3度及普遍寒冷，高地氣溫顯著較低。日間短暫時間有陽光及非常乾燥，最高氣溫約攝氏16度。吹和緩至清勁北風，初時離岸及高地吹強風。

周中回暖 之後再降溫 乾燥的季候風會持續影響區內，天文台預測廣東沿岸在本周初至中期（16日至20日）大致天晴，日間氣溫回升，介乎攝氏14至22度，但早上仍然清涼。預料一股季候風補充會在本周後期（21日）抵達華南沿岸，會再度降溫。