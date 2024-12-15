水上樂園虧蝕 冬季休園節流助調配人手

【本報訊】海洋公園的水上樂園去年虧蝕逾兩億元，今年由全年無休改為冬季休園。海洋公園公司主席龐建貽承認，水上樂園營運隨旅客消費模式改變，與10年前估算有落差，但今年暑假創入場新高，認為樂園於夏季有吸引力，有信心重開後再有好成績。而休園有助於本財政年度節流，亦令人手調動更靈活，調配去較忙的海洋公園。不過，龐指出目前經濟狀況未必適合加價，會着力吸引更多訪客入園。

對於近期的大熊貓熱潮，龐昨在電視節目上表示，大熊貓相關產品已增至逾300款，會繼續推陳出新、推動大熊貓經濟，將會推出創意、有香港特色的大熊貓產品，有些與香港海洋公園有關、有些與香港其他旅遊景點有關，借大熊貓契機創造更多機遇，貢獻香港整體旅遊業。

海洋公園稱有信心借大熊貓熱潮，推高收入、入場人次。龐稱相信未來6個月，園區會有更多收入或人流，整體而言有信心做好海洋公園的帳目，希望減少政府負擔。

大熊貓龍鳳胎預期兩歲之前會與媽媽盈盈一同生活，之後就要搬家，園方仍考慮適合的位置。龐指暫時未考慮熊貓館要額外收費，最近餐飲和產品銷售情況良好，門票方面需再構思。