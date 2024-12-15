深圳恢復「一簽多行」帶動來港 政府促以自身魅力吸引回訪

【本報訊】除夕跨年煙花匯演將在半個月後舉行，因應上次大批內地旅客倒數後出現交通問題，滯留香港「盡㷫」而歸。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，會吸取上次經驗，預早商討延長關口服務，及安排24小時接駁巴士應對。她又說在深圳赴港一簽多行恢復下，周末訪港的內地旅客按年多30%，料全年訪港人次可達4,500萬，與原先估算相若。她強調，香港旅遊機遇處處，必須用好一簽多行等惠港措施，不能不斷只要求中央給予。

憂旅客除夕再滯港 加強接駁 羅昨日在電台節目上表示，深圳一簽多行恢復，預計今年會有更多旅客來港參與大除夕夜煙花倒數。香港元旦有多項盛事舉行，最好能吸引旅客留港過夜，但若旅客想即日回內地，港府已吸取上次旅客滯留的經驗，計劃將延長關口，亦安排港鐵通宵服務，以及安排巴士在上水接載旅客到24小時通關口岸。

她又提到，本月深圳赴港一簽多行恢復後，平均每日訪港數字按月增7至8%，周末內地訪港客平均比去年周末多30%；而今年首11個月已有近4,100萬旅客訪港，預計全年訪港人次可達4,500萬，與原本估算的4,600萬相若。但羅指出，本港亦要思考如何令旅客再來港，要找出自身吸引力，令他們對香港有熟悉及親切感。

啟德體育園明年正式啟用，羅稱有多個組織有意租用場地，但基於商業談判不能透露太多，否則會不利談判，令政府「肉隨砧板上」。她又提到，體育園場地能容納5萬名觀眾，舉行演唱會時製作公司需承擔相關費用，未來有好消息時會公布。

近期港府大力推動「大熊貓經濟」，羅提到港產大熊貓龍鳳胎有望在農曆新年前後與公眾見面。她指出可借大熊貓的可愛，令市民開心又能振興經濟，又提到過往曾自費參與「榮譽大熊貓管理員」活動，製作大熊貓食物「窩窩頭」及竹葉等，海洋公園亦可參考，提升旅遊體驗及保育氛圍之餘，又可增加園方收入。