澳洲推新技術需求簽證 持港護照最長居留5年

【本報綜合報道】澳洲傳媒報道，當地政府推出新的臨時技術簽證，這種技術需求簽證（Skills in Demand visa）已於本月7日正式生效，取代以往的臨時技術短缺簽證。在新規定下，合資格的香港申請人最多可以在當地居留5年，較其他地區或國家的申請人多一年。

內政部長兼移民部長博克（Tony Burke）上周一（9日）表示，新的簽證計劃將改變臨時及永久技術移民計劃，以推動澳洲長期保持繁榮，讓當地能吸引和留住最優秀出色的人才。該技術需求簽證將允許僱主擔保合資格的技術工人，來填補他們無法在澳洲找到適合的工人，不但為技術移民提供簡化的途徑，並能促進工人流動，同時為僱主提供簡單流程來請人。

其他合資格者居留期僅4載 據報道，符合資格的人士可憑上述簽證在澳洲居留最多4年，而持有香港護照的人士，最多更可居留5年。此類別的簽證分為3個目標類別，包括核心技能類別、專業技能類別和勞工協議類別。申請人需要繳交申請費，以及英語測試、健康檢查和無犯罪紀錄證明等的額外費用。