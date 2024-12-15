澳門消息：澳門大學暫停內地非高考生申請 持DSE或IB成績亦受限

【本報綜合報道】澳門科技大學早前爆出24名內地學生以假香港DSE入讀大學事件。澳門大學近日於官網對內地非高考生發出「重要提示」，指因政策調整，由2025/26學年起暫停招收內地非高考學生的本科入學申請。內地學生下學年起只可透過內地高考成績報名澳門大學本科課程，香港DSE及其他海外考試成績如IB等均不被接納。

澳門大學提醒，校方於內地沒有委託任何機構或中介辦理招生及錄取工作，所有申請人必須在澳門大學官網辦理網報手續，而校方招收本屆高考生為獨立招生，不屬於「全國普通高校統一招生計劃」內，考生於該校的報名及錄取不會影響其內地高考的志願錄取。

疑針對假學歷事件 校方強調，所有填報資料必須屬實及已符合資格報讀澳門大學本科課程，否則校方有權取消其報名、註冊資格及撤銷其學位，申請人同時須承擔相關一切責任。