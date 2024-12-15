足球賽事突改網上登記派飛 球迷撲空鼓譟 體育園補鑊

【本報訊】啟德體育園青年運動場昨舉行澳門對關島的東亞足球錦標外圍賽，是首度開放予公眾，開賽前兩小時已不少球迷在場外等候，惟部分人不知道香港足球總會新安排改為網上登記而撲空，一度鼓譟。體育園協助作出酌情處理，因應入座情況派發手帶予球迷入場。

入場亂龍 足總致歉 足總昨回應事件時指明白安排有待改善，但賽事需平衡各方面之要求，就不便之處向各位球迷致歉。該會預計球賽約有1,000名市民入場，由於需妥善處理人流，經與有關持份者商議後決定於賽前在網上預先登記，市民到場換領門票。上網登記門票在前日傍晚6時開始後約一個小時額滿，足總立即在社交平台及該會的網頁作出宣布。

比賽預計有1,000名入座人士，其中400張門票經由網上登記領取，其餘門票則分派與地區組織、學校、參賽隊伍等，未能登記門票的市民歡迎觀看球賽直播。足總得悉觀眾反應熱烈，和啟德體育園在現場已即時按實際情況處理，而海外到場球迷有專用櫃位安排門票。

澳門男子隊主教練郭嘉諾賽後表示，原本有很多澳門球迷包括球員的家人朋友，計劃過來香港支持球員，昨日澳門方面收到要臨時改變網上登記的入場方式，立即將相關訊息通知球員家人，但最終也未能獲得門券，郭表示，後來在澳門足總協助下，才可以取得門票給球員父母：「好似搞呢個比賽，冇諗過雙方（關島及澳門）球迷。」

他稱續，聽到澳門球迷反映，上網註冊時要用香港電話號碼，不能使用澳門電話號碼，令一班球員的家人一度打消了過來香港觀看球賽的念頭，幸現場有香港球迷為澳門隊打氣，他以「Football without fans is nothing（足球沒有球迷參與是沒意思）」來總結這次事件。