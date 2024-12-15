小巴單車爭路爆罵戰 騎手強開車門惹議

【本報訊】網上社交平台流傳一段爆粗影片，顯示事發於昨日早上，一輛小巴在大埔太和路行駛期間，疑因爭路問題司機與4名騎乘單車男子爭執。片中可見該輛小巴已經停下，與前方的單車距離較近，4名騎乘單車男子先後靠近小巴司機位，當中有人拉開車門與司機理論，霎時間粗口橫飛，小巴乘客見狀，隨即上前拍下罵戰經過。

片段顯示，一名身穿彩虹單車戰衣男子尤其激動，大爆粗口「乜×嘢呀！」小巴司機反指「條路你㗎？」同行亦有單車友在旁舉中指爆粗助威。小巴司機其後稱要報案處理，亦被對方發惡連番指罵「報吖，熄匙」，又着司機落車談判。

此時，另一名身穿淺色上衣的單車男試圖平息事件，稱同行車友「都係講道理」，又着司機「唔好阻住乘客」，最終與同行人士分別推車離去。惟各人行徑已惹起小巴乘客不滿，怒指「唔好走啊，一話報案即刻走」。

網民不齒行為 籲司機報案 影片上傳至網上平台後隨即引起廣泛討論，認為又是一樁「路權之爭」，惟大多網民均不齒單車友所為，認為他們擅自拉開小巴車門做法危險，更有違例之嫌，又指其中數名愈罵愈起勁的單車男「得個嘈字」，口講報案卻未有付諸行動，反建議小巴司機報案，認為各男子言行或構成刑事毀壞及刑事恐嚇等。