資助換電動公交 當局稱冀推動市場發展

【本報訊】政府日前公布《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，將資助專營巴士公司購買約600輛電動巴士，以及資助的士車主買3,000輛電動的士，每輛資助4.5萬元，並優先更換老舊的士。外界有聲音質疑政府財政緊絀，仍資助業界轉型。環境及生態局回應指，電動巴士價格貴過傳統巴士，政府給予資助，一來可以避免將成本轉嫁乘客，另一方面全球正在綠色轉型，屬於新經濟下的機遇，資助換車可推動電動車技術發展，並擴大有關市場，認為是值得的投資。

環境及生態局局長謝展寰昨在電台節目指，經過幾年試驗後，雙層電動巴士價格已有下降，將來有望與傳統巴士相比。而電動的士能否採用換電技術方面，他稱政府持開放態度，但現時未有實際建議如何換電，香港亦未必有足夠土地為電動的士換電，加上充電技術急速發展，將來換電與充電時間可能相差不大。他又指，政府不會為電動的士提供電費補貼，現時舊款石油氣的士轉為電動，燃料費已下降約三成，政府會在外判營辦商興建充電樁時，在條款上要求給予的士業界充電優惠。

減廢回收措施將增加 垃圾徵費已在今年5月暫緩，謝展寰認為，本港廢物棄置量已經越過高峰，穩步下降。去年塑膠廢物比前年少10%，整體廚餘減少3.4%，其中家居廚餘減少12.5%。回收比率亦由2020年的28%上升至去年的33%。他表示，社會氣氛改變，會慢慢建立減廢文化，大部分人買外賣已毋須即棄餐具，相信隨着政府加大減廢回收力度，今年的垃圾棄置量會進一步減少。當局將加大回收力度，廚餘回收點由800個，希望明年增至1,600個。至於會否重推垃圾徵費，謝指最重要是社會建立綠色文化，改變習慣，使用甚麼工具屬次要。