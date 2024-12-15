延遲半載 運署牌證易終出台

可收續牌通知查違駕紀錄 造價未公布 運輸署近年推出多項電子化措施，包括啟用初期頻頻「甩轆」的不停車繳費服務「易通行」。署方昨日宣布，即日起推出「牌證易」網上電子牌照平台，提供一站式牌證申請及查詢服務，便利登記車主和司機查閱駕駛執照到期日、違例駕駛記分紀錄等資料。「牌證易」將於明年第二季推出其他功能，包括容許用戶透過自動填表功能提交網上牌照申請等。當局並未提到「牌證易」的造價，但已向政府申請約3.12億元撥款提升相關系統。

現時電腦發牌系統因應不同政府部門的需要，與運輸署內外合共超過40個系統連接，包括相關網上申請服務系統等進行資料互換，支援各部門的日常工作。電腦發牌系統去年共處理約744萬宗個案，當中包括平均每個工作天超過一萬宗的車輛牌照和駕駛執照相關事宜，以及平均每日協助處理近一萬宗交通告票相關事宜。

運輸署介紹，「牌證易」提供一站式牌證申請及查詢服務，以儀錶板方式清晰展示登記用戶的牌證資料、屆滿日期，以及申請進度和結果。市民透過「智方便」登記成為用戶後，便可隨時查閱駕駛執照、可駕駛車輛類別和執照到期日；違例駕駛記分紀錄；以及持有的登記車輛及牌照到期日。此外，市民亦可透過平台選擇接收駕駛執照和車輛牌照的續領提示。

香港身份證持有人可即日起，使用「智方便」登記成為「牌證易」用戶。非香港身份證持有人，包括護照持有人、往來港澳通行證持有人、公司、機構，則可使用數碼證書或在運輸署登記的電子聯絡方式註冊帳戶。

明年第2季推其他功能 運輸署指出，推出「牌證易」後，登記車主和司機可更輕鬆管理名下的牌證及車輛，隨時隨地查閱資料。續領提示功能也可在登記用戶的牌證快將到期時發出提示，並讓車主及駕駛人士於網上續領牌照。署方又指，「牌證易」明年第二季推出其他功能後，用戶可使用自動填表功能提交網上牌照申請、查詢申請進度和結果、網上預約駕駛考試，並查閱各類許可證資料。

根據運輸署今年3月15日向立法會提交的文件顯示，「牌證易」原定於今年中推出，惟其後於6月21日提交的文件顯示，署方已將「牌證易」的推出日期改為今年下半年，署方未有於文件內交代原因。

此外，文件中亦未提到「牌證易」的造價，但就指出「牌證易」等各種電子化措施的推行，都需要透過「電腦發牌系統」取得相關資料，電腦發牌系統亦須為配合有關電子化牌照業務作出相應的升級，包括設置全新的查詢數據庫，以支援接近即時的數據更新。署方已向政府申請約3.12億元撥款提升系統。