非法餵飼野豬 8月至今發11告票

【本報訊】禁餵野生動物的法例已經在8月1日生效，但仍有不少人以身試法。漁農自然護理署根據情報先後於本月10日及11日採取執法行動，在大埔榕樹澳發現一人非法餵飼野豬，向其發出定額罰款通知書。漁護署指，自新例生效以來，已發出11張涉及非法餵飼野豬的定額罰款告票。

該署表示，非法餵飼野豬會令野豬在市區或民居附近聚集，對市民造成滋擾，同時，餵飼者留下的食物亦會令環境污穢，引發衞生問題。野豬長期與人接觸，亦會漸漸不怕人、具攻擊性。

新蒲崗餵野鴿 女子被罰5000元 另外，漁護署亦接獲情報，指有人在新蒲崗餵飼野鴿，本月11日傍晚，在新蒲崗寧遠街行人隧道附近，有女子拋出食物吸引野鴿進食，該女子即場被票控，涉嫌違反《野生動物保護條例》（第170章），被發5,000元定額罰款通知書。

漁護署指，全港禁止餵飼野生動物規定已擴展至涵蓋野鴿，非法餵飼的最高刑罰已提升至罰款10萬元及監禁一年，同時亦引入了5,000元定額罰款機制。