一周錄21宗情緣網騙 涉款千萬

【本報訊】本港騙案不絕，過去一個星期，執法部門已接獲21宗網上情緣騙案，騙款超過1,000萬元。當中，有外籍婦疑墮網戀陷阱，遭騙徒詐騙近500萬元。同時，執法部門昨日公布截至今年10月，共錄得逾3.6萬宗詐騙案，涉案金額超過70億元，洗黑錢案件亦隨之上升。當局提醒市民，切勿將自己銀行戶口與電子錢包借用或出售給他人。

白撞訊息開始 外籍婦失480萬 執法部門指，一名48歲外籍女子先接獲WhatsApp白撞訊息，其後與騙徒發展成網戀，騙徒自稱是專業加密貨幣投資者，誘騙受害人多次在虛假平台作出投資，受害人最終損失超過480萬元。當局呼籲市民小心情緣騙案，騙徒一般會在社交平台假扮專業人士以找尋目標，再投其所好、噓寒問暖方式展開追求，迅速建立網上戀人關係，然後以不同藉口去騙取受害人金錢，而網戀騙案亦可能發展成投資騙案等。

至於近年激增的詐騙案，截至今年10月，執法部門已錄得36,405宗詐騙案，佔整體罪案46.3%；即幾乎每兩宗罪案中，就有一宗是詐騙案，涉案金額更高達70.4億元。部門強調，伴隨詐騙案而來是洗黑錢罪行，同樣截至10月，涉及洗黑錢的案件數字亦比去年同期上升接近六成。執法部門提醒市民，切勿因一時貪念借用或出售自己的銀行戶口或電子錢包予他人。時刻謹記個人戶口，「唔租、唔借、唔賣」。