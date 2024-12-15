23食肆未遵走塑收警告 僅2間有改善

【本報訊】首階段「走塑」適應期已結束近兩個月，但仍有食肆未遵守新例。環境及生態局昨在社交平台披露，環保署已向23間食肆發出書面警告，要求負責人在10個工作天內改善違規情況，當中僅有兩間在跟進巡查後已符合現行走塑要求。

持續未合規 將發告票 截至本月初，環保署共接獲52宗投訴/舉報，向其中23間食肆發出書面警告，要求所有違規個案的負責人盡快作出改善，並以10個工作天為限。當中兩宗個案在10個工作天後，環保署再巡查時確認符合法例要求。環保署人員會再跟進其他相關個案，若未合規情況仍然持續，則會即時發出定額罰款通知書。

管制即棄塑膠新法例的適應期在10月底結束，所有餐廳食肆被禁止提供即棄塑膠餐具；零售店舖等亦不能售賣螢光棒、膠柄棉花棒、即棄餐具等產品。環保署早前指，執法重點將優先在源頭供應層面着手，確保不同售賣點不再違規售賣受管制的即棄塑膠餐具和產品。在零售商層面，環保署會首先從巡查適應期內仍未合規的店舖開始。至於餐飲和酒店業等，環保署會在收到投訴後，作出巡查及調查。