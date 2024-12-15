社工註冊局改組後首次選舉 8成員出爐

【本報訊】今年7月政府修訂社工註冊條例，改組後的社工註冊局昨日舉行首次選舉，產生8個選任成員。選舉由早上10時開始，昨晚8時結束投票，灣仔、旺角和上水的3個票站隨即展開點票並得出選舉結果，分別由梁佩如、方富輝、袁漢林、李淑霞、趙漢文、梁建雄、李玉芝、張達明當選，各人任期3年，明年1月16日上任。社工註冊局主席許宗盛表示，選舉後註冊局正式「埋班」，會檢視曾干犯刑事罪行而成功續牌個案。

下月召開首次全體會議 許宗盛表示，下月將召開首次全體會議，處理社工續期申請為首要之務，會檢視曾干犯刑事罪行而成功續牌個案，曾經參與暴力事件、或有過不誠實行為的將會重新檢視，並為曾經服刑的社工設觀察期。

改組後唯一留任的民選成員、前學民思潮成員黎汶洛，昨午就到達旺角票站投票。他表示雖有團體不參與今次選舉，但來自不同專業背景及服務範疇的十多位候選人，加上社工註冊局的架構亦可充分反映業界的不同聲音，認為選民要多接觸和了解候選人、踴躍投票，而新一屆註冊局選任成員當選後，應與委任成員多溝通，對他們未來的合作感到樂觀。

過往有推薦候選人的香港社會工作者總工會，今次就沒支持任何人參選，會長張志偉認為註冊局改組後，即使三分二成員是業界人士，但民選已非佔最大比例，未必能直接反映前線同事看法。

現屆社會工作者註冊局選任成員的任期將於下月15日屆滿。根據新例，註冊局成員由15人增至27人，其中至少14名必須是註冊社工。27人中，8名通過註冊社工的選舉產生的安排不變；其餘18名為政府委任；以及社會福利署署長或其代表組成。