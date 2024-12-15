研發院 規定每周會議 5年未開過1次

揭僅傳閱電郵 處理公務惹憂 立法會政府帳目委員會昨日開會，就審計報告踢爆「納米及先進材料研發院」出現開支及管理問題舉行第二次公開聆訊。有議員質疑研發院內的一個小組委員會本應每星期召開一次會議，實際卻在2019年至2023年期間只採取電郵傳閱方式，沒有召開任何會議，議員坦言，接納現時不少會議可以科技方式取代，但院方亦應考慮修改操作守則，避免實際與操作守則有異、予人「講一套做一套」之感。而就高層職員出差管理一事，研發院董事局稍後會聘請專業人士，協助更新和檢視研發院的企業管治手冊。

帳委會副主席謝偉俊指出，研發院轄下的技術委員會是一個季度開會一次，平時需檢視或確認有關項目的一些細節，就交由技術委員會下設的小組委員會處理，結論則交由技術委員會去作判斷。按照審計處的報告，小組委員會應該每個星期開一次會，但2019年至2023年期間，該小組只採取電郵傳閱方式，沒有召開任何會議。

納米及先進材料研發院首席營運總監姚惠嫻回應稱，該小組委員會是處理被委託的一些項目，如果項目需要延遲或中間有變更，會透過電郵或面對面去討論，形式或並非採用一個星期一次、坐下來開會的安排，討論亦可能欠缺記錄，但被委託的職責都有處理、並提交創新科技署。

似講一套做一套 議員促檢討 謝偉俊指，明白現時有科技、視像或其他方式開會，或許更有效，尤其疫情期間。但有關委員會很重要，涉及項目的選擇、審批、跟進並評估成果。既然操作守則有一周一會的規定，研發院如認為有需要，就應考慮更改，以免「講一套做一套」的情況。否則，會令人質疑事件是研發院相關機構處理公務不力的冰山一角。

研發院行政總裁馮振宇同意議員的建議，重申審計報告有6項措施將於今個財年完結前實施，其中一項就是針對守則方面。就審計報告所有的建議，包括有需要改善的地方，董事局接下來會嚴肅地審視。

將聘專業人士更新管治手冊 此外，議員簡慧敏關注上次聆訊提及的，研發院員工離港公幹的開支審批問題，指若果行政總裁緊接商務公幹之後就是私人休假，這種情況下董事局主席應基於甚麼考慮去批出有關開支。研發院董事局主席鄭淑嫻回應指，行政總裁跟所有員工一樣，離港公幹的時候需預先批核出差的時間和行程安排，如果出差跟私人休假重疊，原則上是不會批出額外開支，例如不會批出超過公幹所需的機票價錢，如果超過出差的金額須自行填補差價，務求對研發院的運作無影響。董事局稍後打算聘請專業人士，協助更新和檢視研發院的企業管治手冊。