急症室擬調整收費 當局稱非全數服務變貴

【本報訊】政府計劃調整公立醫院急症室收費，外間關注急症室會由現時收取180元上調至多少，政府昨日表示，公立醫院提供近九成醫院服務，現時不少輕症患者偏向到醫院求診，加重醫院壓力，影響手術及專科等服務，並造成惡性循環。調整收費後，並非全數服務收費均上升，急症室第1及第2類危急病人屬政府責任，但部分患者收費有機會調低，如領取綜援及高齡長者津貼人士，甚至因重病而導致很大醫療支出的中產人士等亦有機會受惠。

衞生官員昨日表示，現時急症室第4及第5類輕症病人人數不少，每個急症成本不菲，政府冀在補貼上做得更精準，協助弱勢，惟實際調整細節仍在檢討階段，適當時候方會公布。又強調政府期望能將安全網「織得更寬更厚」。

石湖墟診所明起關閉 為解決問題，政府會協調醫療服務的3大範疇，如醫管局會負責第3及第4層的複雜醫療服務，而基層醫療署則負責慢病管理及「一人一家庭醫生」概念，做好預防疾病等工作。他又提到，慢病治理計劃推出不足一年，有9萬人參與篩查，近四成被檢出糖尿病及高血壓。

另外，醫管局昨日宣布，服務北區逾60年的石湖墟賽馬會普通科門診診所，將於明日關閉，而位於上水衞和街3號北區社區健康中心大樓3樓的「北區家庭醫學中心」將會於同日起提供普通科門診服務。需要定期覆診的長期病患者可改到北區家庭醫學中心繼續接受治療，而因偶發疾病求診的市民，則可透過診所電話預約系統或醫管局程式預約診症。