蘋果病升溫 遊日港人要注意清潔衞生

【本報訊】聖誕假期外遊者眾，市民出遊前宜做好功課，港人熱遊之地日本近期受「蘋果病」困擾，該症又稱第五病，是一種常見於兒童的傳染性紅斑病，日媒報道，12月首周，日本全國約3,000間醫療機構發現不少案例，每間機構平均通報0.89宗「蘋果病」，其中遊人如鯽的東京感染個案創新高，上月底至本月初，東京都內200多間醫療機構錄得796人感染，數字連續3星期超過警戒級別。本港衞生署亦於本月11日呼籲市民留意。

非洲現不明疾病 「蘋果病」正名為「第五病」，較常見於兒童，患者面部會出現紅疹，呈現如被摑般的紅色。衞生防護中心指，第五病患者通常病徵輕微，多數會自行痊愈。不過若孕婦感染，病毒或會經母體傳給胎兒，有機會引致胎兒死亡。要預防該病毒，則要注意個人衞生、用梘液清潔雙手等。

另外，非洲出現的不明疾病亦需關注。世界衞生組織上周日（8日）示警，剛果民主共和國西南部寬果省由10月24日至12月5日期間，錄得406宗不明病例，患者大多為兒童，其中31人死亡。該病病徵與流感類似，包括發燒、頭痛、咳嗽、流鼻涕和身體疼痛。而重症患者中，全部均為嚴重營養不良人士。

本報早前曾向感染及傳染病醫學會會長林緯遜查詢，他指該病是否新型傳染病，仍有待評估。由於疫情發生於較偏遠地區，設備有限，有機會是類似流感的疾病而當地無法驗出及治療，故未必會爆發「全球大流行」，市民亦不需太擔心。