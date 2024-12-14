龍七公：三年戰爭燒錢 俄烏又鬥加稅

俄烏戰爭快將進入3周年，與戰雙方在美國候任總統特朗普聲言上任即終結戰事的豪言下，至今還是鏖戰未停，縱使雙方與背後操縱者都筋疲力竭了，也沒人沒錢了，但還在硬拖着。烏克蘭總統澤連斯基捱不下去了，日前簽署該國首個戰時增稅法案，每年向民間再搜刮折合港元約266億元的稅收作打仗之用，新例本月1日已經生效。

送命送錢 苦了百姓 澤連斯基這次要加的稅是戰爭稅。烏克蘭要打仗，當地人民不僅要上前線、浴血送命，還需要被掏乾荷包。

說起這項戰爭稅，稅率及安排都令人咋舌。烏克蘭原規定，國民將其個人收入撥出1.5%給國家打仗，本月1日後，這項稅收就要增至5%。個體戶及小企業亦要開始徵收戰爭稅，如商業銀行要把利潤中的部分用以徵稅，有指最高稅率是50%，其他金融機構利潤徵稅也提高至25%。嚇人吧，烏克蘭人及企業還有能力被割肉放血嗎？需要時間觀察。

烏克蘭財政部長表示，該國軍費開支約佔年度預算一半，政府目標是明年軍費開支達到537億美元（約4,189億港元），與今年大致持平，明年外部融資需求將達到384億美元（約2,995億港元）。

關心俄烏戰事的人都知道，經過近3年的戰爭後，烏克蘭的農耕、工商業運作都受到極大影響，到處頹垣敗瓦，人民流離失所，或早已流亡他國，這個時候，澤連斯基即使大力加稅，向人民伸大手板，課稅極可能淪為假議題，真姿態是做給其他國家看的，不幸的還是烏克蘭百姓。

另一邊廂，俄羅斯加稅行動亦早已啟動，去年俄國已開始增加部分稅收，以應對俄羅斯口中的特別軍事行動。該國企業盈利稅原本只有20%，今年第二季已加徵至25%，富人稅的徵收率之最高稅階亦提高至22%。俄烏戰事的兩大正面作戰國，除了比併武器、軍備和士兵外，想不到還在較量人民的荷包財力。

一片亂事，難以收尾。烏克蘭政府卻還在惹火，該國外長瑟比加早前又去信北約成員國，重提兼敦促北約向烏克蘭發出入盟的邀請，他游說指北約若現在發出邀請，可以藉此向俄羅斯總統普京擺明立場，俄羅斯無法阻止烏克蘭成為北約的一員。

這個行動實在是虛偽得很，約3年前，這個議題把烏克蘭送到戰爭前線，如今雙方砰砰啪啪打了近3年，北約都不想提這事了，澤連斯基及政府卻死咬不放，繼續纏鬧不休，除了志在激怒對手外，根本沒有任何作用，或者還嫌世界不夠亂吧。

烏克蘭人真的只剩下悲哀了！據《華爾街日報》今年9月的一份報道，他們從烏克蘭得到的一份較近期的機密報告指，烏克蘭軍隊已死了約8萬人，受傷人數多達40萬人。戰事延長多一天，這些數字必會再添加。