自成一家：教育產業不宜搵快錢

港府在《施政報告》中提出推進香港成為國際專上教育樞紐，打造「留學香港」品牌，從大方向來說完全正確，但最近兩宗新聞卻值得當局重視和深思。一是有內地生因偽造學歷被香港大專院校退學，該學生的家長澄清是黑中介私下偽造，自己女兒也是犧牲品；二是有香港私立學校的家長報警，指退學後未能贖回入學時認購的共約580萬元債券，懷疑學校爆煲。

目前香港高等院校最大的生源地是內地，政府數據顯示，本學年就讀教資會資助課程的非本地生之中，內地生佔了逾77%。對內地生及家長來說，他們最看重香港的一國兩制特色，希望以求學作跳板留港發展。這也說明香港發展國際專上教育樞紐，具有很多優勢，包括大學排名在國際上靠前，學校的國際化程度高以及師資優良。

然而，香港的教育一向實行校本管理，給予學校自主管理空間，這樣做有利百花齊放，卻很難杜絕少數人士以渾水摸魚的心態辦教育。其實，學校不是金融機構，不接受金管局監管，卻可以發行大額債券，當局對校方如何運用資金也不過問，明顯存在監管漏洞。尤其是出現經濟逆風的時候，學校經營者的資金鏈很容易斷裂，無法保障學生權益。

至於偽造學歷來港升學問題，港府或許要考慮加強與內地協商，做好數據互通，讓香港高等院校可以便利地查證學生內地學歷的真偽。當局也要與內地合作打擊黑中介，甚至建立一個讓香港學校集體到內地招生的統一平台，免得被中介抽水。

十年樹木百年樹人，香港打造「留學香港」品牌，需要有長遠的眼光。港府若只是提供政策輔助而不妥善監管，只會吸引一些搵快錢的人士來染指教育，到頭來玷污了香港形象。