筆下風雲：特朗普算盤打不響

特朗普曾豪言，上台24小時就可結束俄烏戰爭，隨着就職日子逼近，他似乎意識到結束俄烏戰爭並不簡單。這場打了快3年的仗，俄烏雙方皆死傷枕藉，美國投入2,000億美元巨額支援，歐盟又是另一筆大數目，若烏克蘭甚麼也拿不到，各方面都實在無法向世人交代。

如今澤連斯基已不敢再要求拿回被俄佔領的烏國土地，只求加入北約得到安全保證。問題是，這場戰爭的開端，正是北約東擴引起。試問兩年多後，普京有可能讓一切回到原點嗎？

另一方面，烏克蘭為美國為北約而戰，最初就是獲得拜登以加入北約為誘餌，到頭來不僅要割地求和，還要甚麼也得不到，澤連斯基被轟下台事小，被當成叛國賊問罪事大。他最近應法國總統馬克龍之邀，出席聖母院重開儀式，主要還是跟同樣獲邀的特朗普會面，表明必須以公平方式結束戰爭。

由此可見，俄烏之間的停戰條件互為矛盾，不能調和，要是美國單方面要烏克蘭屈辱配合，完全滿足俄羅斯要求，必然無法讓國際接受。特氏首個任期曾陷入「通俄門」醜聞，幾乎難以甩身，一旦在俄烏停戰上完全傾向俄羅斯一方，「通俄」指摘再起，民主黨肯定不會放過狙擊特朗普的機會。

諗過度過，特朗普發現單靠一己之力，根本無法擺平俄烏兩國，日前又打開口牌，要求中國幫忙。不旋踵更傳出，特朗普邀請國家主席習近平出席其總統就職禮。領導人出訪外國並非兒戲，習近平不可能親自光臨，料中方會以高層官員代替出席。惟種種迹象表明，特朗普並非如外界想像般一面倒強硬反華，反而在某些事情上，會傾向跟中國合作。黃絲一味為特朗普鼓與呼，恐怕是表錯情。