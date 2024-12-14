強詞有理：封鎖島鏈

近日解放軍在浙江與福建東部海域設立7個臨時「空域保留區」，進行軍事訓練活動。台灣防務部門如驚弓之鳥，聲稱陸方共出動90艘艦艇，大多是軍艦，也有海警船，規模是近30年來最大，活動範圍非常廣，涵蓋整個第一島鏈甚至延伸到第二島鏈之間。實際上，此次解放軍並沒有宣布演習，與過去幾次圍台軍演更是明顯不同，但解放軍艦艇在第一島鏈布陣倒是真的，從台灣海峽到東海、南海以及日本南部海域，串起來就是美國所謂的第一島鏈。所以不難發現，解放軍此次軍事活動不僅僅是為了圍台，主要是為了封鎖第一島鏈。

有人認為，解放軍旨在逐步將台灣海峽納入大陸實際控制範圍，使其成為中國內海的延伸，也就是將台灣海峽「內海化」，雖不中亦不遠矣。經過幾次圍台軍演，解放軍已經胸有成竹，封鎖台灣根本不是問題，故短期內沒有必要再進行類似演習。日後的重點將放在加強反介入及區域拒止能力，說白了就是阻止美軍介入。而要阻止美軍介入，封鎖第一島鏈是最關鍵的一步。過去解放軍未必有這種能力，現在已不可同日而語了，美軍若想介入未來的台海戰爭，恐怕難越雷池一步。

這不是狂妄，而是有目共睹的事實。這幾年解放軍整體實力突飛猛進，尤其海空力量更是脫胎換骨，早前珠海航展亮相的各種先進武器已令人嘆為觀止，何況還有一些秘密武器未曾公開。中國人向來不打無把握之仗，既然解放軍擺出封鎖第一島鏈的陣式，就說明已有十足把握。美軍聲稱最近在關島成功進行彈道導彈攔截測試，大有針對解放軍「東風快遞」的味道。這不過是自我安慰，區區導彈攔截系統根本無法應付解放軍高超音速導彈的密集攻擊，美軍應該心知肚明，只是嘴上不願承認而已。

難為台灣防務部門還故作鎮定，揚言已部署軍艦「一對一」平行應對解放軍船隻，全程嚴密監控云云。這分明是夜行人吹口哨，別說台軍根本拿不出那麼多艦艇「一對一」應對解放軍軍艦，即使濫竽充數勉強湊夠船隻，其性能和實力也無法與解放軍軍艦相提並論。

兵者，兇器也。如果有其他選擇，大陸當然不想走武統這一步。但架不住民進黨當局肆意挑釁，美國屢踩紅線，兩岸恐怕難逃一戰。老美不斷炒作2027年爆發戰爭，未必沒有道理。