坦言集：全球一局棋

世局變化萬端，近年全球化的結果，全球變為一局棋。一是牽一髮動全身，另一是任何國家都不能獨善其身。即使如世之所稱隱士國家的北韓，隱是由於美國制裁，自身關門拒敵，不是主動自願，到頭來也逃脫不了全球的大國博弈，要以遠程導彈、核武器來自保。

中國對國際政局的變化或說可隔岸觀火，追求漁人之利。但這只是一廂情願，不切實際的幻想，從開始便落入全球的大國爭鬥網絡中。可以選擇靠攏哪方決定國際關係、國際戰略，卻還是身不由己，動輒受制於大國競爭的變化。況且中國壯大，本身也成大國博弈的一分子，更脫離不了全球政治的變化。可以堅持國際上政治中立，不干預別國內政，實質已有所取捨，差別是在明或在暗，程度有異。不與他國聯合對敵，便已是敵對他國有所意圖。國際政治上從來沒有中立，中立只是政治取捨的掩飾。

以中東政治為例，中國與伊朗合作，便是在中東博弈中有助伊朗。但口惠實不至，25年長期合作計劃未能落實，便是合作中有遲疑，對美國等伊朗之敵有所期待，不敢對抗。對伊朗與以色列之爭只堅持聯合國理事會的外交行動，在這樣的外交行動作用不大之時，以色列在巴勒斯坦、黎巴嫩推行種族清洗和踐踏主權，中國所做的是有限的人道主義援助，不及南非之在國際刑事法院上控訴以色列種族主義罪行。也比不上西班牙之斥責和其他國家的制裁、斷絕外交關係。

中國的政治表現離阿拉伯的伊斯蘭教國家遠，更近於歐美的西方國家。在國際上的中立作不出公義與倫理示範。當然如一般國人所說，中國不要被捲入中東的動亂漩渦，要明哲保身，不要惹西方攻擊，且可靜觀其變，追求漁人之利。但實際的發展並不如此，若美國助以色列鎮壓中東各國的反抗成功，美國可抽身對付中國。

中東動亂，對俄羅斯的打擊巨大，俄勢弱亦不能給予中國奧援。從中東動亂引致石油危機，對國際經濟、中國能源供應亦有影響。對出口依賴頗高的中國經濟需要更重內循環，一帶一路等開拓非美世界市場的打算會受挫。中東變化帶來的國際連鎖作用，對中國不會帶來漁人之利，反而是更大的西方敵對壓力，企圖自保卻可能變成火燒上身。

以往說，全國一盤棋，現在是全球一局棋，退縮不能免禍。