流浮山破快艇走私 檢電子產品值690萬

【本報訊】上月下旬，香港海關透過情報分析及調查後，鎖定一個活躍於流浮山一帶的快艇走私集團，相信集團利用流浮山紅樹林附近一個鐵皮場作倉庫，並於深夜或凌晨時分，把貨物由倉庫運出，透過舢舨駁腳穿越紅樹林淺水區，再轉移至裝有大馬力舷外引擎的快艇，繼而把貨物走私至內地。

至上周三（4日）凌晨，關員進行反走私行動，期間在流浮山紅樹林外，發現一輛快艇駛至停泊，岸上有人由鐵皮場搬運貨物，在場埋伏的關員採取行動，惟走私集團成員察覺東窗事發，分別跳乘快艇及舢舨，並高速往內地水域方向逃去。關員在該鐵皮倉庫內，發現3個經改裝的塑膠電油桶，內裏裝滿懷疑走私電子零件及電子產品。經點算後，證實檢獲約8,100件全新電子零件，包括中央處理器、記憶體及記憶卡等，以及約90部舊手提電話，市值共約690萬元。

利用紅樹林避偵查 初步調查顯示，走私分子借助茂密的紅樹林，以及在深夜時分走私貨物以逃避偵查。他們警覺性高，每次走私前會檢查倉庫附近及岸邊一帶，以確保沒有執法人員埋伏。而他們使用的電油桶均經過改裝，在割開油桶底蓋後由底部放入貨物，再用電線綁實偽裝成正常油桶的外貌。