炒車受傷入廠 藝人江若琳報平安

「扭多咗軚」 剷安全島撼柱翻側 女藝人兼歌手江若琳，昨日下午在尖沙咀駕車轉彎時，疑因「扭多咗軚」致私家車失控，剷上石壆後撞毀燈箱及撼歪交通燈柱後，繼而向左翻側橫亘路中。江若琳獲救出車廂，報稱頭及頸部受傷，需由救護車送院治理。事後江的丈夫回應，指「個軚盤突然失控，無事呀！放心！少少輕傷，好清醒。」江若琳則感謝救援人員及熱心市民挺身協助，坦言「平安無事回家與家人團聚最重要！」

昨日下午近3時，37歲的江若琳駕駛黑色私家車，沿尖沙咀加連威老道右轉出彌敦道往旺角方向。詎料，私家車轉彎期間懷疑突然失控，剷上路中安全島掃毀一個燈箱，再撞歪一支交通燈柱後，繼而向左翻側橫亘路中，途人赫見發生意外，慌忙協助報案。救援人員接報趕至，江若琳已獲救出車廂，她報稱頸及頭部受傷，幸經檢查後證實傷勢輕微，經敷治包紮後，再由救護車送往伊利沙伯醫院接受治理。

「平安回家團聚最重要」 據悉，江表示私家車右轉時，疑因「扭多咗軚」釀成意外。事後江若琳的丈夫蕭唯展（Oscar）表示，當時「個軚盤突然失控，好彩我老婆有經驗，救到架車！」他又指愛妻「無事呀！放心！少少輕傷，好清醒」，又多謝大家關心。

江若琳事後回應事件，表示「雖然頭先真係好驚，但檢查完身體只係輕傷，撞到個頭，我出咗院了。」江又感謝所有救援人員，包括熱心市民，第一時間衝出來合力救她出車外，形容「呢一刻發覺咩都唔重要，平安無事回家與家人團聚最重要！」

意外後，警員圍封現場調查，救援人員以工具支撐車身，以免車輛移動危及安全。受事故影響，彌敦道（來回方向）近加連威老道部分行車線需要封閉，引致現場車輛大排長龍，南北行方向均十分擠塞，直至肇事私家車被扶正及拖走後，現場交通始陸續回復正常。

江若琳（Elanne）原名江玲，出道後改藝名江若琳，2020年她改名江伊晴，約一年後再改回江若琳。她於2018年結婚，並在2023年6月9日在社交帳戶宣布誕下長子。網民質疑「呢個燈組真係咁難轉咩？成日撞仲要撞到反肚」；「唔好嚇我，轉右就剷上行人路，只得直行，認清楚燈位，安全駕駛」。