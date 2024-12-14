非禮5歲女童兼拍片 拘28歲男

【本報訊】執法部門透過情報搜集，得悉一名男子幫助朋友照顧一名5歲女兒期間，涉嫌對女童作出非禮及猥褻行為，更把過程製作成色情相片及短片，收藏於手機內及在網上發布。警員經調查後，隨即鎖定懷疑涉案人士。

至本周四（12日），執法部門以涉嫌「非禮」、「猥褻侵犯」、「向十六歲以下兒童作出猥褻行為」、「利用未滿十六歲的人以製作色情物品」及「管有及發布兒童色情物品」等罪名，在觀塘區拘捕一名姓陳（28歲）本地男子，並檢獲手機及電腦等證物，該男子已被扣留調查。

代友託管變施狼爪 據了解，疑犯報稱倉務員，與女童家人為朋友關係，沒有收取報酬照顧受害女童數年。疑犯一直在女童住所照顧她，詎料期間非禮及拍攝淫照及影片，女童父母對此毫不知情。

執法部門提醒家長小心選擇託管服務，時刻注意子女情緒的變化，特別是子女對託管人的反應。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，「猥褻侵犯」及「向十六歲以下兒童作出猥褻行為」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁10年，提醒市民切勿以身試法。