醫健：醫健寶庫：中風康復新篇章-先進手術治療後遺症

市民患上慢性病日益普遍，其中高血壓、糖尿病、膽固醇偏高、心臟病等等都是中風的高危因素，中風更有年輕化趨勢。不論是腦部血管爆破出血，或腦部血管栓塞引致中風，腦細胞都有不同程度的壞死，嚴重中風有死亡風險，幸存者都有不同程度的活動能力或認知能力的缺損。活動能力下降會大大影響生活質素，情況嚴重的患者更須依賴照顧者料理基本起居飲食，令雙方承受巨大壓力。

傳統治療方案主要在復康方面，中風後首6個月為康復黃金期，透過各種物理治療及運動復康，大腦可重新學習活動能力。職業治療可為患者佩戴支具及功能性訓練，以保持肢體在最佳功能位置，減少攣縮。患者須重新學習各種活動功能，恢復程度很視乎未有壞死腦細胞的數量及其大腦的可塑性，年輕患者腦部可塑性較高。

活動功能恢復的最大障礙是抑制肌肉收縮的中樞神經路徑壞死，令肌肉張力升高，關節兩方肌力不平衡，就算患者有主動控制肌肉的能力，也會因肌肉痙攣而不能發揮功能。痙攣同時令肢體處於不正常的攣縮姿態，長期在此不平衡狀態，會令關節囊收縮及肌肉縮短、活動能力下降，影響外觀及個人衞生。

放鬆肌肉 有助重學活動能力 除物理治療及職業治療外，新治療方案在完成早期復康後用電刺激痙攣肌肉，針對性地注射肉毒桿菌素（Botox），可令痙攣肌肉放鬆，達到關節兩面的主動肌及拮抗肌肌力回復平衡，再配合支具牽拉及活動再教育，患者可更好開發大腦，重新學習功能性活動，肉毒桿菌素的效果可維持約4至6個月，即大腦重新學習窗口期有4至6個月，患者及醫生在此段時間可進一步了解神經系统的最高活動潛能。當藥力耗盡，痙攣重現，功能如大幅下降，醫生可用嶄新肌肉及神經的針對性手術，提供精準的重建。

手術治療是較嶄新的治療方案，肌肉可延長或轉移，神經線可以顯微外科方法，進行深度選擇性摘除，以達致肌力平衡，令患者可發揮神經系統的最高潛能，改善活動能力，提高自我照顧及工作能力，減少對照顧者的依賴，增進生活質素。痙攣的肌肉和肌腱可用細步延長或Z型延長術，達致最佳長度及張力。如在肌腱層面未能達到最合適長度或張力，可加上切除支配痙攣肌肉的部分神經支。這些神經分支非常細小，通常用顯微鏡協助下，尋找分支，並用電刺激儀器確定為正確分支，之後可做適當切除，以提升肌力長度及張力，消除痙攣，達致肌力平衡。

腦細胞較大量死亡的患者沒有有效主動控制四肢的能力，就算減輕痙攣都未能顯著增進功能，但患者仍可透過手術改善肢體姿態，減少痙攣帶來的痛楚，及令關節較易拉開，方便清潔，同時減輕照顧者的工作壓力。

現代高水平手術已可使中風後重建的療效更進一步，提升患者恢復接近正常外觀及功能的機會。

香港大學李嘉誠醫學院

臨床醫學學院矯形及創傷外科學系臨床副教授葉永玉醫生

香港大學李嘉誠醫學院