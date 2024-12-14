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有線大樓傳異味 4人不適
消防到場調查。（張開裕攝）
【本報訊】昨日上午10時許，荃灣海盛路9號有線電視大樓有職員報案，指大樓內傳出難聞異味。消防員接報趕至，進入大廈尋找異味源頭，惜未有任何結果，其後收隊離去。據了解，事件中有4名職員懷疑吸入異味後身體不適，但沒有任何人士送院，另有17人需要疏散暫避。
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