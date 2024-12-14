疑電線短路 公園燈飾起火

【本報訊】全城熊貓熱潮下，觀塘道近同仁街的「自由空間」公園擺放80隻大熊貓裝置，但公園內有燈飾起火，熊貓擺設險遭火劫。前日晚上7時半，場內一個圓頂上蓋燈飾冒煙起火，有市民目睹報案求助。消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄，幸置於底部的熊貓擺設未被波及。消防經初步調查後，懷疑有電線短路引起火警，起火原因沒有可疑。火警中無人受傷，亦毋須疏散。

場內擺有80隻大熊貓裝置

市建局於本月6日起，在觀塘市中心舉辦大型節慶活動，以「蛻變」為主題，安排共80隻、身高0.5米至3米的大熊貓裝置，遍布在「自由空間」的不同角落，讓市民和遊客「打卡」。其中兩隻1.5米高的大熊貓會化身為工業風的機械熊貓，亦有代表多元宇宙的太空人熊貓，以展現觀塘市中心由昔日的傳統工業區蛻變成香港第二個核心商業區。市民可到訪「自由空間」欣賞各大熊貓裝置。在聖誕過後，團隊將為「自由空間」的大熊貓換上農曆「賀年新裝」，讓節日氣氛延續至明年3月。