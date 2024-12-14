明日新界低見10℃ 注意保暖

【本報訊】東北季候風影響本港，今日氣溫會顯著下降，市區氣溫低見攝氏14度，明日氣溫將持續下降，新界最低氣溫或降至僅攝氏10度。經歷低溫後，本港氣溫會在下周逐漸回升，但早晚仍然清涼。

天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來一至兩日影響華南沿岸，該區氣溫下降，早晚天氣相當清涼，內陸地區寒冷，而一道廣闊雲帶亦覆蓋該區。今日市區最低氣溫約攝氏14度，新界再低攝氏2至3度，高地氣溫顯著較低。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約攝氏17度。吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風。

下周氣溫如過山車 展望未來幾日天氣情況，據天文台預測，明日風勢仍然頗大，早晚相當清涼，市區最低氣溫在攝氏13度左右，最高溫度攝氏17度左右，新界再低幾度及普遍寒冷，大致多雲及乾燥，日間短暫時間有陽光。下周初至中期（16日至20日）大致天晴，日間氣溫回升，介乎攝氏14度至22度。預料一股季候風補充會在下周後期抵達華南沿岸，下周六（21日）氣溫又將有所下降。