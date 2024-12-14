工展會開鑼 冀吸130萬人入場

【本報訊】一年一度的工展會今日於維園開鑼，展期至明年1月6日。今年場內設有900個攤位，有420個販商參展，主辦方香港中華廠商會估計，活動能吸引約130萬人入場。隨着深圳居民本月恢復「一簽多行」赴港，廠商會將加強在內地的宣傳，預料入場人次中約有一成為旅客。

展商料銷情比去年增兩成 至於港人北上消費潮，該會指不太擔心，因為工展會中有不少優惠產品，包括一些難在內地買回香港的大型、較重的產品，有助吸引市民留港消費。同時在「一簽多行」恢復後，廠商會亦與旅行社合作，向旅客派發免費入場門票，吸引他們到場。

今年的工展會同樣有不少優惠，有展商推出「10元紅酒」、「1元鮑魚」福袋吸客。展商表示，臨近年尾，相信工展會能吸引市民留港消費，加上「一簽多行」恢復後預料會能吸引更多內地旅客，估計銷情會比去年增加兩成。有酒商指，香港買紅酒、烈酒較內地便宜，故多數本地人或內地客均會在香港買酒。在政策及主辦方宣傳下，相信今次活動生意會較以往好。

另外，八達通亦推出工展會回贈優惠，只要在工展會指定參與商戶利用八達通消費，每單「嘟」夠200元，即可獲20元回贈，最多可獲60元。