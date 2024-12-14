財赤下擬增設首長級牙醫顧問 議員齊炮轟

【本報訊】政府推出一系列針對長者、青年及弱勢社群的牙科服務措施，計劃為衞生署開設一個顧問醫生首長級常額職位，有關事宜昨於立法會進行討論，多名議員反對政府財赤下仍增設首長級職位。

稱整合服務 將刪6同級職位 醫衞局常任秘書長陳松青解釋，今次開設首長級職位，是為了跟進及推動口腔健康及牙科護理工作小組的行動。而新職位將負責的工作內容廣泛，難以其他人員取代。另外，在政府整合衞生署及醫管局的牙科服務下，未來衞生署會有6個首長級牙醫顧問職位被刪除。

政府計劃本月底推出牙科街症網上預約服務，市民毋須到場取籌。有議員擔心長者未必有電話，亦未必懂得預約。衞生署指早前已與社福界人士合作，在社區中心及院舍進行推廣。若長者有需要，也可親身到街症診所向職員求助，診所內會有專人協助預約。

政府明年第二季將推出「社區牙科支援計劃」，為長者及有經濟困難的弱勢社群提供牙科服務。有議員擔心「計劃」不包括鑲假牙，變相削減資助。陳指過去10年長者口腔健康情況有所改善，少於20隻牙的長者比例減少近三成，且在過往關愛基金牙科資助計劃下，長者剝牙比例較高。政府會與非政府組織商討，為有必要患者鑲牙。

委員會主席陳凱欣認為，工作組推出的行動惠及青年、弱勢長者等，但未有着眼解決牙醫、牙科護理專業人員人手不足問題，是「治標不治本」。陳松青就表示，面對牙科人手緊絀問題，政府會適時進行檢討，其中去年就將牙醫學額增加至90個。近期修訂《牙醫註冊條例》後，明年起可有限度引入非本地牙醫，料可緩減人手問題，政府未來亦將會再視乎情況，檢視是否要再上調學額及人手。