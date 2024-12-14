港政界受美制裁 黎智英認表歡迎

時任行會召集人 帳戶遭銀行關閉 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件昨踏入第109日審訊。黎智英繼續自辯，承認歡迎美資銀行關閉前行政會議召集人陳智思的帳戶，但強調不是請求制裁。另外，就其Twitter帳戶曾轉發貼文，提到是時候把林鄭月娥及中港官員加入制裁名單，黎庭上否認是自己轉發，但同意要為此錯誤負責。

黎智英昨繼續接受辯方大律師關文渭主問。對於陳智思遭美資銀行關閉帳戶，2020年7月28日，黎智英傳訊息給李兆富說，針對打壓自由的人所實施的巨大制裁，肯定會陸續有來，並涵蓋不同官階的人。「真棒，特朗普！」黎智英昨說，他歡迎特朗普的決定，但強調並非請求制裁。

否認曾對蓬佩奧演說提意見 同月28日，Mark Simon傳訊息給黎智英，提及前美國國務卿蓬佩奧早前在美國發表的演說，當中發表的論點，其實是取材自黎智英於美國《紐約時報》刊登的文章。蓬佩奧之所以不點名，是因為他們認為這或對黎智英不利。訊息又說，他們十分擔心黎的安全。黎智英昨在庭上說，相信訊息提及的文章，是2019年7月1日在美國《紐約時報》刊出，內容圍繞為香港示威。他對上述說法從不知情，即使他有閱讀訊息，也只是瞥一眼，沒特別在意，否認曾就蓬佩奧演說提意見。

同意須為轉發制裁貼文負責 2020年7月30日，黎智英跟「美國在台協會」前主席薄瑞光在節目《Live Chat with Jimmy Lai》對談。節目中，黎智英說，立法會選舉延期只是藉口，實際上是當局怕民主派會贏，又指中國政府未準備好打仗，軍事上中方落後於美國，而歐洲國家應與美國並肩，否則無力抗衡中國。黎智英昨解釋，他所說的都只是事實或自己的分析，事實上，疫情期間，其他國家都如常進行選舉。黎否認有意圖引起憎恨或鼓勵敵對行動。

同日，黎智英的Twitter（現稱X）帳戶轉發英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯的貼文，羅傑斯的貼文提到，是時候把林鄭月娥及中港官員加入制裁名單。黎智英昨說，貼文是李兆富轉發的，他從沒留意，直至現在受審。黎坦承，李兆富轉發這則訊息屬錯誤，但自己也要就此負責。黎智英的Twitter帳戶追蹤了53人或團體，包括蓬佩奧、前任美國副總統彭斯及蔡英文等，對此黎智英稱，是李兆富替他追蹤別人的帳戶。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點