當局擬修例 規定電動車設聲響警報

【本報訊】政府昨就多項道路交通相關修訂規例刊憲，以配合國際車輛標準、科技發展和本港的路面情況，提升道路安全和促進新汽車科技在香港應用。修例涉及8大建議，包括規定電動車安裝車輛聲響警報系統、容許駕駛者使用遙控泊車功能、允許使用攝像顯示器代替傳統反射鏡，並訂明相關系統的規格和標準等。修訂規例將於下周三（18日）提交立法會，以進行先訂立後審議的程序。

8項建議 包括准遙控泊車

運輸及物流局發言人表示，政府通過修例優化車輛設計和構造的標準，有關修例涉及8項建議，包括規定有可延伸架空結構的車輛安裝過高警示系統；規定在私家車上的兒童乘客使用兒童束縛設備；放寬車內視像顯示器在車輛已經停泊時的資料顯示限制；容許電動商用車輛毋須申領快速公路許可證，便可在快速公路上行駛；以及更新對車輛的照明燈、反光體及單層巴士最大全高度的要求。