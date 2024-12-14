國泰快運航班數量 下月起重返疫前

【本報訊】本港航空服務業正在復甦，國泰航空和香港快運現時合共擁有超過3,400名機師，機師的離職率亦維持在歷來最低水平，年初迄今的離職率不足3%。同時，兩公司的航班數量明年1月起將達到疫情前的100%，客運航點亦預計於明年內突破100大關。

國泰表示，即將完成長達兩年的重建之旅，航班恢復外，國泰今年招募和培訓約7,000名新員工，令集團的員工總數突破3萬人，當中今年招募近5,000位機艙服務員，入職人數較去年超逾3倍。為滿足營運需要，集團將於明年持續積極招聘和培訓人手。過去18個月，國泰亦安排超過600名機師接受機長或副機長晉升訓練，現時集團已超越今年初表示需要聘用3,400名機師的目標。

往來花蓮 快運新線啟航 另外，香港快運宣布，往來香港與台灣花蓮的航線已於前日啟航，提供每周4班航班，並計劃在農曆新年期間將每周班次增加至7班，持續約兩個星期。香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，現時每周提供144班航班往返香港與台灣，航點包括花蓮、台北、台中及高雄。她又指，香港快運將繼續擴展亞洲航線網絡，為旅客提供更多選擇。