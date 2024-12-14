的士裝攝錄器 片段加密處理

政府授權方可獲取 免私隱外洩憂慮 的士服務備受批評，本港自9月底落實的士司機違例記分制度，迄今已有26位的士司機被裁定違例，當中有17位的士司機被記10分。此外，政府計劃明年修例，規定所有的士均須安裝攝錄系統及至少兩種電子支付方式，立法會交通事務委員會昨討論相關議程，政府強調非常重視私隱保障，的士攝錄系統的片段會被加密處理，僅政府授權人士才能獲取。

根據政府向立法會提交的文件，的士車廂內安裝包括車廂攝錄機、行車紀錄儀及全球衞星導航系統。當局指出，攝錄系統有助阻嚇及打擊的士司機的不當行為、提升的士駕駛安全，以及在的士司機和乘客出現爭拗時保障雙方權益。同時，文件亦建議規定所有的士司機最少兩種電子支付方式，預計2026年內完成。

當局指，的士車主可自行選購及安裝已獲運輸署審批的攝錄裝置，價格方面，攝錄系統的採購及安裝成本約為3,500元至5,300元不等，每月營運及維護費用約150元至200元。議員陳學鋒關注政府有何財政誘因推行計劃，及首半年內安裝會否提供1,000元資助。議員劉國勳則提出由政府強制安裝，之後再每月向車主或司機收取月費，以統一攝錄系統的規格。

推記分制 迄26的哥違例 運輸及物流局局長陳美寶回應指，現時全港有約1.8萬輛的士，據她與業界接觸的經驗，由政府統一強制安裝「未必一定會係快」，明年中陸續投入運作的5個的士車隊，旗下3,000多部的士均已安裝相關系統。她強調，要加快推動政策並非靠財政誘因，又指的士設備是車主和司機的責任。

當局又指，參考過深圳、澳門的數據，預料政策落地初期，須處理大量投訴個案。就攝錄系統的數據，運輸署署長李頌恩強調，着重資料使用者，只有獲政府授權人士才可存取。

至於今年9月22日起生效的士司機違例記分制度，運輸署指，截至本月10日，共有26位的士司機記分，涉及的罪行包括濫收車資、拒載、兜路等。當中，兩位的士司機被記3分，7位的士司機被記5分，及17位的士司機被記10分。陳美寶表示，的士記分執法的情況符合預期，認為目前準備的攝錄系統建議，可與記分制相輔相成。