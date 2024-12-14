財委會批58項目 涉款2500億元

【本報訊】立法會財務委員會昨日召開2024年最後一次會議，並在沒有反對的情況下，以舉手形式通過多項工務工程項目的撥款申請。當中包括工務小組委員會在11月25會議上所提出的建議，即涉款271.5億元的「新田科技城發展第一期第一階段工程」。

包括新田科技城首期工程

財委會主席指出，今個會期內，財委會共批准58項財務建議，涉及的承擔額2,500億元。昨日財委會通過的工務工程項目，還有費用為8,490萬元的「建立三寶樹濕地保育公園的第一期詳細設計」。及工務小組委員會在11月20日會議上所提出的建議，內容是涉款1.6億元的「牛尾海污水收集系統第2階段工程－在匡湖居及康健路之間的污水幹渠工程」、費用為10.5億元的南區污水泵喉建造及修復工程。由於工務小組委員會不建議財務委員會進一步討論，亦沒有委員聯名要求財委會作進一步討論，故全部獲得財務委會通過。