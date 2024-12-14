保華捲欠薪糾紛 多個公營屋工程換總承建商

【本報訊】本港老字號建築公司保華建業旗下公司接連捲入被追款及欠薪的糾紛，香港房委會及房屋協會接連出手撤換該集團相關公司的在建項目及已完成項目的總承建商，包括房協上月撤換了保華建業在粉嶺百和路、洪水橋第2期專用安置屋邨及安達臣道朗然項目的總承建商資格；房委會昨日亦證實，轄下3個由保華系相關公司承建的工程項目，包括將軍澳昭明苑、東涌第103區及粉嶺新運路，總承建商亦已更換，新總承建商已接手項目，並進行未完成的工程。工會擔心事件勢令保華系無法向分判商和工人發還拖欠的薪金，年關已近，建造業恐現欠款及拖糧等連鎖效應。

房委會表示，將軍澳昭明苑已完工並取得佔用許可證（入伙紙）。至於東涌第103區及粉嶺新運路兩個公營房屋發展項目，保華及另一新總承建商在現行機制下，於11月初已與房委會達成協議，雙方同意就目前興建中的兩個公營房屋發展項目，更換總承建商。

根據協議，新的總承建商會繼續上述兩個項目的餘下工程，盡量減低對分判商及工人的影響。而新總承建商亦已於今年11月中，正式接收這兩個地盤，並進行餘下工程。

恐引發拖糧連鎖效應 至於3個由保華承建的房協項目，包括粉嶺百和路、洪水橋第2期專用安置屋邨及安達臣道朗然。房協表示，上月已與保華建業達成協議，就興建中的房協項目更換總承建商。現正安排有關合約及法規，保華會將餘下未完成的工程，盡快與接手的承建商交接。委聘新承建商的工作亦同步進行。至於早前的欠薪問題，房協已要求保華妥善處理。

建造業總工會理事長周思傑接受查詢指，早前已收到保華的判頭求助，保華數個月沒有工資出，現時保華系公司被撤換，擔心該公司更加無法向分判商和工人發還拖欠的薪金，年關將近，不少材料商會追分判商「找數」，如分判商被拖糧，或無法按時繳付費用，相信會出現連鎖效應。

工會又指，新的承建商未必沿用現時的工人及分判商，或導致他們失業，建議房協撤換總承建商後，可嘗試安排現有工人繼續留在工地開工，不希望房協任由工人「自生自滅」。